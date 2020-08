Wereldwijd meer dan 19 miljoen coronabesmettingen

Het aantal mensen dat wereldwijd besmet is geraakt met het coronavirus is de 19 miljoen gepasseerd. Dat komt naar voren uit een telling van persbureau AFP op basis van officiële bronnen.

Wereldwijd zijn er meer dan 700.000 doden als gevolg van de pandemie. Europa blijft de zwaarst getroffen regio met meer dan 200.000 doden sinds het virus eind vorig jaar voor het eerst in China opdook.

Meer dan de helft van de besmettingsgevallen in Afrika vindt plaats in Zuid-Afrika, dat het vijfde hoogste aantal besmettingen ter wereld heeft, na de VS, Brazilië, India en Rusland. Niettemin blijft het Afrikaanse continent volgens de officiële cijfers een van de minst getroffen, met alleen Oceanië waar minder Covid-19-gevallen worden geregistreerd.

Terwijl regeringen over de hele wereld worstelen om economieën te redden die zijn geteisterd door maandenlange lockdowns, zijn velen gedwongen om naar nieuwe maatregelen te kijken om uitbraken van het virus te beteugelen sinds ze de oorspronkelijke inperkingsbevelen hebben opgeheven.

In Australië ging de op een na grootste stad Melbourne donderdag in een strikte lockdown, waarbij niet-essentiële bedrijven werden gesloten en nog eens honderdduizenden mensen thuis moesten blijven.

De pandemie heeft wereldwijd ten minste 712.315 mensen gedood, waarbij de Verenigde Staten de meeste doden met bijna 160.000 hebben geregistreerd, gevolgd door Brazilië met bijna 100.000. Wereldwijd is 40 procent van alle gevallen geregistreerd in de twee landen.