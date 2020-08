De Verenigde Staten hebben het algemene gezondheidsadvies aan Amerikanen ingetrokken om wereldwijd reizen te vermijden vanwege de coronacrisis. De dringende aanbeveling gold sinds 19 maart.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken wijst erop dat de gezondheids- en veiligheidsomstandigheden in sommige landen verbeteren en mogelijk verslechteren in andere landen. Het departement gaat vanaf nu weer per land een reisadvies geven.