GGD gaat reizigers uit risicolanden controleren op quarantaine

De GGD gaat telefonisch controleren of reizigers die terugkomen uit landen met een oranje reisadvies twee weken in quarantaine gaan. Dat maakte zorgminister Hugo de Jonge bekend tijdens een ingelaste persconferentie met minister-president Mark Rutte over het coronavirus.

Vorige week besloot het kabinet dat reizigers niet verplicht twee weken in thuisquarantaine moeten wanneer zij terugkomen uit landen met het reisadvies code oranje. Wel werd hen dringend verzocht om twee weken in thuisisolatie te blijven.