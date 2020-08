Trump beschuldigt Facebook en Twitter van censuur

De Amerikaanse president Donald Trump vindt dat socialemediabedrijven hem onterecht censureren. Facebook en Twitter blokkeerden woensdag een bericht van Trump dat volgens hen in strijd was met de regels over misleidende informatie over het nieuwe coronavirus.

In de post had Trump een video gedeeld van een interview in het programma Fox & Friends van Fox News, waarin hij zei dat kinderen “bijna immuun” zijn voor het coronavirus. “Deze video bevat onjuiste beweringen dat een groep mensen immuun is voor Covid-19, wat in strijd is met ons beleid rond schadelijke misleidende informatie over corona”, zei een woordvoerder van Facebook.

Toen hij donderdag op de radioshow van Geraldo Rivera op WTAM in Cleveland verscheen, zei Trump dat hij “natuurlijk” wordt gecensureerd. “Ze pakken iedereen, van rechts, iedereen, elke Republikein, elke conservatieve Republikein wordt gecensureerd en kijk naar de vreselijke dingen die ze aan de linkerkant zeggen”, zei Trump.

Kinderen “hebben geen probleem, ze hebben gewoon geen probleem”, zei Trump in de gewraakte video als argument waarom scholen zouden moeten heropenen. “Het heeft geen invloed op hen. Ik heb sommige dokters zien zeggen dat ze helemaal immuun zijn.”

Trump: “Elke dokter zegt wat ik zeg - niet elke dokter, denk ik, er zullen er een paar zijn die dat niet zullen doen.”