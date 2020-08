NS raadt strandganger aan op tijd naar huis te gaan

De NS raadt strandgangers die donderdag vanuit Zandvoort met de trein naar huis willen aan om op tijd te vertrekken. Ook moeten badgasten volgens de spoorvervoerder niet allemaal in de rechtstreekse trein naar Amsterdam stappen. “De treinen met een overstap via Haarlem zijn ook een prima verbinding”, aldus een woordvoerster. Er vertrekken tot 23.00 uur ‘s avonds zes treinen per uur uit Zandvoort.

De NS heeft vanwege het zomerse weer extra en langere treinen ingezet om te grote drukte bij Zandvoort te voorkomen. “Maar als iedereen nu in de laatste trein naar Amsterdam stapt, wordt de drukte alsnog niet gespreid”, waarschuwt de vervoerder.

Parkeerplaatsen langs de Noordzeekust stroomden donderdag grotendeels vol. Veel gemeenten, waaronder Den Haag (Kijkduin), Bloemendaal, Haarlem en Noordwijk, waarschuwen strandgangers dat ze alleen nog op de fiets of te voet een strand kunnen bereiken. In Katwijk en Wassenaar is het zo druk op het strand dat de gemeenten oproepen om niet meer naar de kust te komen.

Stagnatie

De veiligheidsregio Kennemerland adviseert automobilisten die de komende dagen naar de kust willen rijden om te zorgen voor voldoende water aan boord. “Er is veel stagnatie op toegangswegen richting strand.” Ook de NS adviseert reizigers om genoeg water mee te nemen voor onderweg.

Ook elders in het land is het druk bij zwemplassen en in recreatiegebieden. Onder meer in Drenthe, op de Veluwe, in Brabant en bij de Rijn in Oosterbeek zijn toegangswegen naar strandjes afgesloten. Ook bij de Zuwe in de Vinkeveense Plassen is volgens de gemeente Wijdemeren te druk. De gemeente verwijst recreanten naar andere plekken.De boulevards in Vlissingen gaan vanaf vrijdag ‘s middags en ‘s avonds weer op slot voor gemotoriseerd verkeer, inclusief scooters en brommers, aldus de veiligheidsregio Zeeland.