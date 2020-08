Ryanair hervat overgrote deel van de vluchten

In juli vervoerde Ryanair 4,4 miljoen reizigers naar bestemmingen door heel Europa, nadat het eind juni zijn diensten weer had opgestart. Deze maand voert de prijsvechter het aantal vluchten op naar meer dan 11.000 vluchten per week op meer dan 1600 bestemmingen. In april tot en met juni hield de luchtvaartmaatschappij alle toestellen aan de grond. Dat kostte de maatschappij 185 miljoen euro.

De Italiaanse luchtvaartautoriteit ENAC dreigde onlangs met een vliegverbod voor de prijsvechter in Italië, omdat Ryanair zich niet aan de coronaregels zou houden. In de vliegtuigen zijn reizigers verplicht een mondkapje te dragen. Ryanair ontkent alle beschuldigingen en zegt wel volledig aan de regels te voldoen. Naar eigen zeggen moedigt de luchtvaartmaatschappij reizigers aan zich aan de coronamaatregelen te houden.

Ryanair-topman Eddie Wilson is blij met het stijgende aantal passagiers. “Sinds de hervatting van ons vliegschema eind juni, blijven de aantallen reizigers stijgen. We zijn dan ook erg blij om te kunnen aankondigen dat onze vliegcapaciteit in augustus toeneemt tot 60 procent”, aldus Wilson.