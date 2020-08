Activisten Hongkong vervolgd om illegale herdenking bloedbad

Tientallen activisten in Hongkong worden vervolgd omdat ze meededen aan de herdenking van het neerslaan van protesten op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking. De autoriteiten hadden die plechtigheid voor het eerst in 30 jaar verboden.

De autoriteiten vervolgen bekende activisten als Joshua Wong omdat ze “bewust deelnamen aan een bijeenkomst waar geen toestemming voor was gegeven”. De politie had voorafgaande aan de wake in Victoria Park gewaarschuwd dat grote openbare bijeenkomsten verboden waren vanwege de coronacrisis.

Op de plechtigheid kwamen in voorgaande jaren nog veel mensen af. Op andere plaatsen in China mag het bloedbad niet worden herdacht, maar in Hongkong kon dat wel vanwege de speciale status van de metropool binnen China.

Protesten in 1989

De activisten herdachten op 4 juni dat Chinese veiligheidstroepen op die datum in 1989 met geweld een einde maakten aan protesten in Peking. Het is niet bekend hoeveel hervormingsgezinde demonstranten precies om het leven kwamen, maar volgens sommige schattingen was sprake van duizenden doden.

Wong en de 24 andere verdachten worden op 15 september verwacht bij de rechtbank. De activist schreef op sociale media dat het “regime” duidelijk van plan is activisten weer hard aan te pakken. Hij kreeg eerder ook al te horen dat hij niet mag meedoen aan de parlementsverkiezingen in Hongkong.