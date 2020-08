Rijkswaterstaat koelt in Zuid-Holland vier bruggen preventief

Vier stalen bruggen in Zuid-Holland worden vanaf donderdagmiddag preventief gekoeld met water in verband met het warme zomerweer. Het gaat om de Merwedebrug Gorinchem, de Spijkenisserbrug, de Brug over de Noord, en de Stadsbrug Dordrecht. Door te koelen wil Rijkswaterstaat het uitzetten van de stalen brugonderdelen door de hoge temperaturen beperken.