Krol: spanningen met Van Kooten slopen er geleidelijk in

De politieke verschillen tussen het voormalige Partij voor de Dieren-lid en de oud-50-Plus-leider waren volgens Krol niet het probleem. “Zo links was Femke Merel helemaal niet, en we hebben gewoon gepraat over de verschillen die we hadden.” Krol verwijt voornamelijk de man van Van Kooten, die als fractiesecretaris voor de partij werkte, haar te veel te sturen. “Dan hadden we een afspraak gemaakt, ging ze vervolgens met haar man praten en draaide ze ineens weer. Ik vind het jammer dat zij vertrekt, maar ben blij dat hij weg is.”

Henk Otten, die zich met met enkele andere leden afsplitste van Forum voor Democratie en wil fuseren met Krol en Van Kooten, zei in het AD dat Van Kooten “divagedrag” vertoonde. Krol wilde niet zover gaan. “Maar, krijgt ze haar zin niet, dan gaat ze pruilen.”

Van Kooten was donderdag niet bereikbaar voor commentaar.