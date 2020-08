Verkopen Burger King kwart omlaag door coronacrisis

De bijna 19.000 Burger King-vestigingen in de wereld waren goed voor 4,1 miljard dollar aan verkopen. Gecorrigeerd voor het aantal nieuwe restaurants dat afgelopen jaar de deuren heeft geopend, werd er ruim 13 procent minder aan Whoppers, Big Kings, Twister Fries en andere snacks en drankjes verkocht dan in hetzelfde kwartaal in 2019.

Moederbedrijf Restaurants Brands International zag de verkopen bij koffieketen Tim Hortons eveneens flink teruglopen. Daarentegen gingen de verkopen bij kipketen Popeyes, de derde keten van het bedrijf, juist flink omhoog. In Noord-Amerika stonden mensen soms lang in de rij voor de drive-thru’s van Popeyes voor een van diens populaire ‘chicken sandwiches’.

Franchise-ondernemers

Onder meer Burger King werkt veel met restaurants die worden gerund door franchise-ondernemers. Restaurant Brands International zelf zette ruim 1 miljard dollar omzet in de boeken, tegen 1,4 miljard dollar een jaar terug. De kwartaalwinst zakte van 257 miljoen tot 163 miljoen dollar.

Volgens topman José Cil zijn verreweg de meeste restaurants inmiddels weer open na de massale coronasluitingen. Het bedrijf werkt momenteel aan een sterk herstel en wil volgend jaar weer flink groeien. Eerder had Cil al wel aangegeven dat de coronacrisis waarschijnlijk voor een blijvende verandering zorgt in de restaurantwereld. Hij verwacht bijvoorbeeld dat bezorgen en ophalen van eten een belangrijkere rol zal krijgen.