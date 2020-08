Klokkenluider omkoopaffaire SBM Offshore op borgtocht vrij

De oud-medewerker van SBM Offshore die een smeergeldaffaire bij de oliedienstverlener aan het licht bracht, is in Kroatië op borgtocht vrijgelaten. Dat meldt zijn Nederlandse advocaat. Klokkenluider Jonathan Taylor werd vorige week donderdag tijdens zijn vakantie in het land gearresteerd nadat justitie in Monaco een internationaal opsporingsbevel had uitgevaardigd.