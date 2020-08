Wethouder Urk onder vuur om rol in bedrijf dat drugs vervoerde

De fractievoorzitters van de gemeenteraad in Urk komen donderdagavond met spoed bijeen om te overleggen over de positie van SGP-wethouder Geert Post. Burgemeester Ineke Bakker van Urk is bij die vergadering. Deze week werd bekend dat Post vervoersmanager is bij het transportbedrijf van zijn zoon. Die zoon werd vorige week gearresteerd toen de Britse douane ruim 400 kilo harddrugs in zijn vrachtwagen vond. Burgemeester Bakker is “not amused” over de kwestie, laat zij via haar woordvoerder weten.