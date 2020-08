Polen scherpt maatregelen tegen corona weer aan

Polen komt met nieuwe maatregelen om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen. Zo moeten mensen in de zwaarst getroffen plaatsen mondkapjes gaan dragen in de openbare ruimte.

De strengste maatregelen worden zaterdag van kracht in gebieden die de kleurcode “rood” krijgen. Daar mag in het openbaar vervoer straks maar de helft van de plaatsen worden gebruikt, maakte de onderminister van Volksgezondheid bekend.

“We gaan ook het aantal mensen beperken dat naar begrafenissen, bruiloften en andere festiviteiten mag gaan”, aldus de bewindsman. Inwoners van “gele” gebieden krijgen te maken met minder verregaande regels.

De autoriteiten in Polen maakten donderdag bekend dat bij nog eens 726 mensen is vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen. Dat is het hoogste aantal sinds het begin van de pandemie. In totaal zijn al bijna 50.000 coronabesmettingen vastgesteld in het land.