Katwijk roept strandgangers op om weg te blijven

Katwijk roept strandgangers op om donderdag niet meer naar de Zuid-Hollandse gemeente te komen. “Het wordt te druk”, aldus de gemeente op Twitter. Ook in Bloemendaal en Zandvoort is het al erg druk. De gemeente Bloemendaal waarschuwt dat de parkeerterreinen vol zijn en dat het op de stations en in de treinen erg druk is. “Afstand houden is lastig”, twittert de gemeente.