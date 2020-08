Ruim 1200 tips over grijze Mazda in zaak doodgereden Tamar

Bij de politie zijn sinds woensdagmiddag ruim 1200 tips binnengekomen over de grijze Mazda en een aantal onderdeeltjes die mogelijk te maken hebben met de fatale aanrijding van het Markense meisje Tamar. Ze werd op 25 juli ‘s nachts dood gevonden langs de Zeedijk in Zuiderwoude.

De politie maakte woensdag beelden openbaar van de Mazda 3 in de nacht van het ongeval op de parkeerplaats aan de Kruisbaakweg op Marken aankomt. Ruim twee uur later kijken twee personen enige tijd naar de voorkant van de grijze auto.

Ook zijn er beelden getoond van een zwart dopje en twee stukjes witte kunststof met een groen en een rood streepje. Die werden gevonden in de berm waar Tamar werd aangetroffen. Volgens een woordvoerder is al bekend wat het zwarte dopje is: dat is een clip om kunststof onderdelen te bevestigen, bijvoorbeeld bumpers.