Waterschap pompt vers water in Veluwemeer

Het Veluwemeer krijgt vanaf donderdag vers water uit het Markermeer. Dat is nodig omdat het waterpeil in het Veluwemeer door de hitte te hard zakt. Er is sprake van veel verdamping en een hoog waterverbruik. Als het peil te laag wordt, gaat de waterkwaliteit snel achteruit. Bovendien heeft de recreatievaart last van lage waterstanden, aldus waterschap Zuiderzeeland.

Het waterschap laat op verzoek van Rijkswaterstaat water uit het Markermeer via een sluis bij Almere door Flevoland stromen. Bij Biddinghuizen stroomt het Markermeerwater via een sluis het Veluwemeer in. Het is al de tweede keer in dit droge jaar dat het Veluwemeer extra water krijgt, aldus het waterschap.

Het Veluwemeer strekt zich uit van Elburg naar Harderwijk. Het is een heel populair waterrecreatiegebied.