Hitteprotocol voor pech langs de weg

In verband met de aanhoudende hoge temperaturen de komende dagen heeft Rijkswaterstaat een hitteprotocol in werking gesteld. Dat betekent dat gestrande automobilisten extra snel worden geholpen om te voorkomen dat ze onnodig lang in de volle zon moeten blijven staan.

“Bij pech wordt er meteen een berger ingeschakeld zodat mensen niet te lang op het hete asfalt hoeven te staan”, aldus een woordvoerster. “Het voertuig en de mensen worden meegenomen naar een schaduwrijke plek waar ook water aanwezig is waar ze dan verder worden geholpen.”