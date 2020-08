Minder treinen van en naar Almere door gescheurde spoorstaaf

Bij een routinecontrole heeft ProRail een scheur ontdekt in een spoorstaaf in een wissel bij Almere Literatuurwijk. Treinen kunnen er overheen blijven rijden, maar om de veiligheid te garanderen is er wel een snelheidsbeperking: treinen mogen daar niet harder rijden dan 5 kilometer per uur.

Vanwege de snelheidsbeperking rijden er donderdag minder treinen tussen Almere en Amsterdam en tussen Almere en Utrecht.

De scheur in de spoorstaaf wordt komende nacht hersteld.