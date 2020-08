Dictator Kim stuurt hulpgoederen naar stad in lockdown

De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un heeft opdracht gegeven tot meer steun voor de bevolking van de grensstad Kaesong, waar een lockdown is afgekondigd vanwege zorgen over het coronavirus. Hij laat volgens staatsmedia “voedsel en geld” vrijmaken om de “levens van inwoners te stabiliseren”.

Het is onduidelijk hoe kritiek de situatie precies is in de circa 300.000 inwoners tellende stad bij de grens met Zuid-Korea. Noord-Korea maakte eind vorige maand bekend dat daar noodmaatregelen waren genomen omdat een man met symptomen van het coronavirus vanuit het buurland de grens was overgestoken.

Het geïsoleerde Noord-Korea heeft lange tijd volgehouden dat er geen gevallen van het coronavirus zijn gemeld. Het is onduidelijk of de man die vanuit Zuid-Korea de grens overstak het virus nu ook daadwerkelijk heeft verspreid. Zuid-Korea zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat hij besmet was.

Sommige analisten denken dat het virus al rondwaarde in Noord-Korea. Dat zou de komst van de man aangrijpen om Zuid-Korea de schuld te geven van de uitbraak. Hij was volgens sommige berichten eerder vanuit Noord-Korea naar het zuiden overgelopen, maar keerde terug nadat hij daar was beschuldigd van verkrachting.