Lufthansa boekt opnieuw miljardenverlies door crisis

Het Duitse Lufthansa heeft in het tweede kwartaal een nettoverlies van 1,5 miljard euro geboekt. Stevige bezuinigingsingrepen konden de sterke daling van de omzet niet compenseren. Door het coronavirus moest de luchtvaartmaatschappij vrijwel al zijn passagiersvliegtuigen aan de grond houden.

Lufthansa boekte in het eerste kwartaal al een verlies van 2,1 miljard euro. De grootste luchtvaartmaatschappij van Europa zei donderdag dat het inmiddels al 8300 banen heeft geschrapt, een derde van het totaal aantal banen dat verdwijnt. Daarnaast wordt de vloot met honderd vliegtuigen ingekrompen en zullen zo’n duizend banen in het management verdwijnen.

De omzet daalde met 80 procent naar 1,9 miljard euro. Een jaar eerder was de omzet nog 9,6 miljard euro. “We maken een heropleving van het wereldwijde luchtverkeer door”, zei topman Carsten Spohr. “Maar we verwachten niet dat de vraag voor 2024 zal terugkeren naar het niveau van voor de crisis. Vooral voor langeafstandsroutes zal er geen snel herstel zijn.” Spohr zei bovendien dat het vermijden van gedwongen ontslagen niet langer realistisch is gezien de verminderde vraag en de trage voortgang van de arbeidsonderhandelingen met de vakbonden.

Negatieve winst

Lufthansa biedt momenteel ongeveer 40 procent van zijn gebruikelijke korteafstandscapaciteit en 20 procent van de langeafstandsroutes aan. Die cijfers zullen in het vierde kwartaal oplopen tot respectievelijk circa 55 procent en 50 procent. De luchtvaartmaatschappij zei dat er in de tweede helft van het jaar nog steeds een “duidelijk negatieve” winst wordt verwacht.

De Duitse overheid schoot Lufthansa eind juni te hulp door een belang van 20 procent te nemen voor 6 miljard euro en garant te staan voor een lening van 3 miljard euro.