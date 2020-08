‘Historisch’ Amerikaans bezoek aan Taiwan afhankelijk van test

Azar is volgens de VS de hoogste Amerikaanse functionaris in tientallen jaren die de eilandstaat bezoekt. Hij gaat daar onder meer in gesprek met de Taiwanese president Tsai Ing-wen. Dat valt slecht bij China, dat Taiwan ziet als een afvallige provincie en wil dat de Amerikanen afzien van dergelijke bezoeken. De Taiwanese autoriteiten zeggen dat het bezoek komende zondag begint.

Hoewel de VS spreken over een “historische” reis, moeten ook Azar en zijn medewerkers zich volgens Taiwan gewoon aan de coronaregels houden. “Ze moeten steeds mondkapjes dragen”, beklemtoont topfunctionaris Chuang Jen-hsiang van de CDC. “En er zijn regels over waar ze heen kunnen gaan”, vervolgt hij. De Amerikaanse delegatie wordt ook geacht aan social distancing te doen tijdens ontmoetingen met overheidsfunctionarissen.

Taiwan heeft internationaal veel lof gekregen voor de aanpak van het coronavirus. In het land met ruim 23 miljoen inwoners ruim 475 besmettingen gemeld en 7 patiënten overleden. De VS hebben melding gemaakt van 4,8 miljoen besmettingen en meer dan 158.000 doden, het hoogste aantal in de wereld. Azar noemde Taiwan eerder een “voorbeeld in transparantie en samenwerking op het gebied van gezondheid in de wereld gedurende de Covid-19-pandemie en lang daarvoor”.