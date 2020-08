Toyota verwacht fiks lagere winst door coronacrisis

In het eerste kwartaal van Toyota’s gebroken boekjaar zette het bedrijf een operationele winst van 13,9 miljard yen (110 miljoen euro) in de boeken. Dat is 98 procent minder dan een jaar eerder. De omzet daalde met ruim 40 procent tot 4600 miljard yen. Het sterkst daalden de verkopen in Noord-Amerika, de grootste markt voor het concern.

Dat Toyota nog zwarte cijfers schreef is overigens een opsteker. Analisten gingen er in doorsnee van uit dat de autofabrikant in het afgelopen kwartaal verliesgevend zou zijn.