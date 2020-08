Corona heeft twee gezichten voor apothekenleverancier Fagron

Fagron heeft in de eerste helft van het jaar zijn omzet en winst flink zien groeien. De coronacrisis zorgde voor een hogere vraag naar de aan de ziekte gerelateerde producten bij de toeleverancier aan apotheken. Maar er was ook een lagere vraag naar planbare zorg, wat zijn weerslag had op het onderdeel Compounding Services, waar geneesmiddelen op maat worden gemaakt vanuit de bereidingsapotheken.