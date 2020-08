‘Meeste hypotheken in één kwartaal verstrekt sinds 2008’

In het tweede kwartaal van dit jaar zijn 114.000 hypotheken verstrekt. Dat is het hoogste aantal in één kwartaal sinds 2008. Ten opzichte van het tweede kwartaal van vorig jaar werden ruim een kwart meer hypotheken verstrekt, stelt consultancybureau IG&H in zijn driemaandelijkse hypotheekupdate.

De toename was voor een groot deel te danken aan mensen die hun hypotheek oversloten of verhoogden voor bijvoorbeeld een verbouwing. In die twee categorieën was een stijging van bijna twee derde. “Het lijkt erop dat veel mensen nu de tijd nemen om hun hypotheek te herzien, mogelijk in afwachting van een rentestijging, of die uitbreiden voor een verbouwing in deze coronatijd. Dat heeft een duidelijk positief effect op de hypotheekmarkt”, verklaart Joppe Smit van IG&H de cijfers.

Op basis van eigen onderzoek meldt De Hypotheker dat een eenverdiener met een modaal inkomen nog voor minder dan 4,7 procent van de woningen in aanmerking komt. Een jaar geleden waren aanzienlijk meer woningen betaalbaar. In de provincie Utrecht is de situatie het uitzichtloost, hier is maar 1 procent van de woningen bereikbaar voor de modale alleenverdiener. In Groningen kunnen eenverdieners met een modaal inkomen nog 19 procent van de woningen kopen.

Rooskleuriger

Voor tweeverdieners met modale inkomens is de situatie rooskleuriger. Desondanks zijn in de Randstad, Noord-Brabant en Gelderland minimaal twee derde van alle woningen te duur. Ook hier is Groningen de goedkoopste provincie, daar kunnen de tweeverdieners 62 procent van de koopwoningen betalen.

Hoewel het woningaanbod door de coronacrisis iets groter is geworden, is de positie van middeninkomens verslechterd, stelt topman Michel van den Akker van De Hypotheker vast. “Het is dan ook cruciaal dat er voldoende wordt geïnvesteerd in doorstroming op de woningmarkt en in de woningvoorraad, onder meer door nieuwbouw in een betaalbare prijsklasse te stimuleren.”