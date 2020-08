Rode Kruis: let goed op elkaar tijdens de hitte

Het Rode Kruis roept donderdag op om extra goed op elkaar te letten tijdens de komende warme dagen. De hulporganisatie maakt zich in deze coronatijd vooral zorgen over ouderen, chronisch zieken, mensen met overgewicht en dak- en thuislozen. “Zij lopen meer risico bij hitte. Wij raden iedereen aan een beetje extra op elkaar te letten”, zegt Yvonne Breedijk, projectleider hitte bij het Rode Kruis.

Het Rode Kruis verwijst naar een nog lopend onderzoek van Hein Daanen, hoogleraar inspanningsfysiologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij komt tot de conclusie dat als de omgevingstemperatuur stijgt, ook het aantal mensen met gezondheidsklachten dat zich meldt bij de spoedeisende hulp toeneemt. Hij analyseerde samen met Veiligheid.nl de cijfers van twee academische ziekenhuizen in combinatie met met weerdata van het KNMI. “De eerste resultaten laten duidelijk bij warm weer een stijging zien op de spoedeisende hulpafdelingen in de middaguren. Omgevingstemperatuur heeft een sterke invloed op het welbevinden en gedrag van de mens. Het bevestigt hoe belangrijk het is om bij hitte extra goed op onszelf en elkaar te letten,” aldus Daanen.

Breedijk beaamt dat en raadt aan een dagelijkse check te doen bij mensen die kwetsbaar zijn. “Vraag bijvoorbeeld of de ander echt genoeg drinkt. Juist bij ouderen is dat zo belangrijk, omdat zij minder snel een dorstprikkel ervaren. We adviseren voldoende water, thee of koffie te drinken, ook als iemand geen dorst heeft.”

Donderdag en de dagen erna is het nationaal hitteplan van kracht. Mensen krijgen het advies om onder meer goed te drinken, de schaduw op te zoeken, zich niet te veel in te spannen en naar anderen om te kijken.