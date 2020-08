Aantal coronabesmettingen Aruba stijgt hard

De overheid raadt iedereen aan een mondkapje te dragen in de publieke ruimte, wanneer er geen afstand van 1.5 meter kan worden gehouden. Een lijst met clubs en winkels is vrijgegeven waar mogelijke besmettingen hebben plaatsgevonden. Mensen die in de afgelopen veertien dagen een van de gelegenheden hebben bezocht, wordt gevraagd vrijwillig in quarantaine te gaan.

De Arubaanse regering wil er alles aan doen om verdere verspreiding te voorkomen. Maar deskundigen vrezen dat er al veel meer mensen besmet zijn. Curaçao heeft de grenzen met buureiland Aruba inmiddels gesloten.

Gespannen situatie

De snelle toename van het aantal coronabesmettingen op Aruba zorgt voor een gespannen situatie op het eiland. Zo hebben verzorgings- en bejaardentehuizen per direct besloten voorlopig geen bezoek meer toe te laten. Arubaanse media melden verder dat deze week veel mensen zich hebben laten testen bij privé-laboratoria.

Minister-president Evelyn Wever-Croes van Aruba heeft woensdagavond (lokale tijd) per direct besloten dat bars en nachtclubs op het eiland voorlopig niet meer open mogen. Bonaire heeft, net als Curaçao, per direct luchtverkeer tussen beide landen stilgelegd.