Hof: Brazilië moet inheemse stammen beschermen tegen corona

De Braziliaanse regering onder leiding van de rechtse president Jair Bolsonaro moet maatregelen treffen om te voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreidt onder de kwetsbare inheemse stammen, heeft het hooggerechtshof in het Zuid-Amerikaanse land geoordeeld. Het hof heeft de regering 30 dagen de tijd gegeven om met een plan te komen.

Onder die maatregelen zouden blokkades kunnen vallen, die moeten voorkomen dat mensen van buiten in de leefgebieden van de stammen in het Amazonegebied komen. Ook opperde het hof dat mensen van buiten die leefgebieden kan worden verplicht in quarantaine te gaan.

Het hof gelastte niet dat de regering onmiddellijk illegale houtkappers en mijnbouwers in het gebied moest wegsturen. Volgens de stamhoofden zijn zij de hoofdverantwoordelijken voor de verspreiding van het longvirus onder inheemse gemeenschappen.

De rechtszaak was aangespannen door de Braziliaanse belangengroep van indianenstammen en zes oppositiepartijen, die vinden dat Bolsonaro de ernst van de pandemie bagatelliseert. De cultuur van de inheemse stammen dreigt te verdwijnen als de oudere generaties door het coronavirus worden weggevaagd. Woensdag overleed een prominent stamhoofd op 71-jarige leeftijd aan Covid-19.

Brazilië geldt als een van de zwaarst getroffen landen. Na de Verenigde Staten zijn er het meeste mensen besmet geraakt met het coronavirus en eraan overleden. Meer dan 2,8 miljoen mensen in Brazilië zijn inmiddels besmet geraakt. Er vielen al meer dan 95.000 doden.