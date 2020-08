Pompeo: beloning voor doorslaggevende info inmenging verkiezingen

De Verenigde Staten loven een beloning van 10 miljoen dollar uit voor informatie over buitenlandse inmenging in de aankomende presidentsverkiezingen die tot een arrestatie leidt, zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo. Inlichtingendiensten in de VS stelden dat Rusland in 2016 de presidentsverkiezingen probeerde te beïnvloeden in het voordeel van de Republikeinse kandidaat Donald Trump, die uiteindelijk werd verkozen.