Lowlands organiseert thuiseditie als alternatief

Lowlands gaat ondanks de coronacrisis toch een beetje door. Het festival organiseert in samenwerking met de VPRO en NPO 3FM van 21 tot en met 23 augustus, het weekeinde waarin het evenement eigenlijk gepland stond, een thuiseditie onder de noemer Lowlands free:united.

Festivalgangers kunnen "vanuit hun woonkamer, achtertuin of stamkroeg" diverse optredens bijwonen die onder meer worden gegeven vanuit 'hoofdkwartier' de Melkweg in Amsterdam. Ook kunnen oude legendarische Lowlands-optredens worden teruggekeken en zijn er vooraf opgenomen shows van acts uit de line-up van dit jaar. Ook is er ruimte voor andere typische Lowlands-zaken als literatuur, comedy en wetenschap.

Dj’s van 3FM gaan op zaterdag en zondag het land in om zelf georganiseerde Lowlandsfeestjes op 1,5 meter afstand te bezoeken. Festivalgangers die een ticket voor dit jaar hadden, kunnen vanaf 14 augustus bij vestigingen van America Today alsnog het officiële Lowlands-polsbandje van dit jaar ophalen.