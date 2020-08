Man officieel verdacht van moord op Vlaamse oud-burgemeester

De man die naar eigen zeggen wethouder en oud-burgemeester Ilse Uyttersprot van de Vlaamse stad Aalst om het leven heeft gebracht, wordt formeel verdacht van moord. De onderzoeksrechter in Dendermonde besloot woensdag de hechtenis van de verdachte te verlengen. Gelet op het geheim van het onderzoek wordt verder geen informatie over de zaak vrijgegeven, zegt het Openbaar Ministerie.

De 49-jarige man meldde zich dinsdagochtend bij het politiebureau met de mededeling dat hij Uyttersprot had gedood. Volgens het OM gaat het om een misdaad in de relationele sfeer. Vlaamse media melden dat het gaat om Jurgen D., een makelaar uit Aalst die zijn vriendin Uyttersprot zwaar zou hebben toegetakeld met een hamer.

De man is eerder voor geweld veroordeeld, schrijft Het Laatste Nieuws. In 2014 kreeg D. volgens de krant zes maanden voorwaardelijke celstraf opgelegd voor het stalken, belagen en wurgen van zijn ex-vriendin. Hij moest van de rechtbank daarnaast begeleiding zoeken voor zijn “agressieprobleem”.

Uyttersprot (53) was tussen 2007 en 2012 burgemeester en later wethouder van Aalst. Haar bevoegdheden werden haar in november ontnomen, onder meer omdat ze vertrouwelijke informatie zou hebben gelekt.