Hitteplan en smogwaarschuwing voor de komende dagen

Het wordt de komende dagen weer heel warm en daarom haalt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) het hitteplan weer van stal. Mensen krijgen het advies om onder meer goed te drinken, de schaduw op te zoeken, zich niet te veel in te spannen en naar anderen om te kijken.

Daarnaast waarschuwt het instituut voor smog in het hele land. Mensen kunnen daarvan gaan hoesten en kortademig worden. Ook kunnen ze last van hun ogen, neus en keel krijgen. De klachten van astmapatiënten kunnen door smog erger worden. Smog ontstaat wanneer er veel ozon in de lucht zit. Dat komt door een combinatie van zonlicht, luchtverontreiniging en weinig wind.

Het KNMI verwacht de komende dagen temperaturen rond de 30 graden.