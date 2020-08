EU onderneemt actie tegen omzeilen staalheffingen door China

Tegelijkertijd is de import van roestvrij staal uit China toegenomen tot jaarlijks 1 miljoen ton, met een waarde van 650 miljoen euro. Er zijn kleine wijzigingen aangebracht aan producten, bijvoorbeeld het koolstof- of aluminiumgehalte of het soort coating, waardoor de heffingen werden omzeild. Onderzoek heeft uitgewezen dat de heffingen de enige reden waren voor die aanpassingen, aldus de Europese Commissie.

Om te voorkomen dat deze producten tegen dumpprijzen op de Europese markt komen, worden de heffingen nu uitgebreid naar de aangepaste staalsoorten. De maatregel geldt voor alle Chinese exporteurs, met uitzondering van een bedrijf dat met de autoriteiten in Brussel heeft samengewerkt. De Europese Commissie zegt hiermee het juridische raamwerk om eerlijke concurrentie voor Europese staalmakers mogelijk te maken ten volle te gebruiken.

De Europese importtarieven op Chinees roestvrij staal werden begin 2018 voor vijf jaar ingevoerd. De heffing kan oplopen tot 27,9 procent.