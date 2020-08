Tegenstanders mondkapjesplicht weggestuurd uit centrum Rotterdam

Ongeveer vijftig tegenstanders van de mondkapjesplicht in het centrum van Rotterdam worden door agenten het centrum uitgeleid. De groep hield een onaangekondigde demonstratie tegen de mondkapjesplicht en verstoorde de rust in het centrum van de stad.

Agenten vroegen de actievoerders om een mondkapje op te doen of te vertrekken uit het centrum. Sinds woensdag is een mondmasker verplicht in delen van Rotterdam. “Een paar mensen blijven staan, maar de meeste mensen laten zich wegleiden door de agenten”, aldus een politiewoordvoerder.

De gegevens van de mensen die blijven staan worden genoteerd door de politie.