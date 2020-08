Bierbrouwers schorten Zuid-Afrikaanse miljoeneninvesteringen op

Door het verbod op de verkoop van alcohol hebben drankbedrijven, waaronder Heineken en AB Inbev, investeringen van omgerekend zo’n 613 miljoen euro in Zuid-Afrika op de lange baan geschoven. De verkoop van alcohol is in juli opnieuw verboden als maatregel tegen het nieuwe coronavirus. Doordat er amper nog bier wordt verkocht, komen uitbreidingsplannen in het land voorlopig niet goed uit.