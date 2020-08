Libanon is nu snel door zijn graan heen

De zware explosie in Beiroet heeft ook de belangrijkste graanopslag van het land verwoest. Libanon heeft daardoor nog voor “iets minder dan een maand” aan graanreserves over, waarschuwt minister van Economische Zaken Raoul Nehme. Dat is volgens hem veel te weinig.

De ontploffing heeft enorme verwoestingen aangericht in de belangrijkste haven van het land. In de enorme graansilo in Beiroet kon zo’n 120.000 ton graan worden opgeslagen, al zou de opslag niet vol hebben gezeten. De tweede haven van Libanon, die van Tripoli, zou niet beschikken over speciale faciliteiten om graanproducten op te slaan.

De autoriteiten zeggen dat schepen met voorraden onderweg zijn, maar die lading moet wel ergens opgeslagen kunnen worden. Het hoofd van de haven van Tripoli zegt dat graanproducten eventueel overgebracht kunnen worden naar loodsen in de omgeving. Minister Nehme vindt dat er voldoende graanreserves moeten zijn om minstens drie maanden mee vooruit te kunnen.