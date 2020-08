Schaakrubriek: Week 31, 2020

Iedere gelijkenis met een bestaand persoon is toeval. Misschien zetten de buren of Picnic af en toe wat voer voor de deur. En als hij geluk heeft blijft hij gevrijwaard van zwaaiende (klein)kinderen, pop-up buurtkoortjes en cliniclowns, maar moet hij zich verder behelpen met de tv op anderhalve meter en de altijd trouwe krantenbezorger.

Dan is het wel prettig dat hij schaken als hobby heeft, zeker wanneer hij via de bevoegde afleveraar het nieuwste boek van Csaba Balogh heeft ontvangen: 468 Great Puzzles from Practical Games of 2019 part 2 (€ 19.99). Bij Chess Evolution zijn al heel wat boeken verschenen over alle aspecten van het koninklijke spel, maar deze puzzelboeken zijn een lange traditie en hebben dus kennelijk veel succes.

Gr..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .