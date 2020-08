Buitenlandse hulpverleners naar Libanon na zware explosie

De Nederlandse minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking), die jarenlang VN-coördinator voor Libanon was, maakte woensdag bekend dat Nederland een zoek- en reddingsteam stuurt om te helpen met het zoeken naar vermisten. “Het personeel gaat echt onder de puinhopen mensen opsporen. Dat is erg belangrijk in die eerste fase na zo’n verschrikkelijke explosie.”

Ook andere landen sturen dergelijke experts. Duitsland stuurt een reddingsteam van bijna 50 hulpverleners. Vanuit Tsjechië gaat een speciale eenheid van de brandweer naar Libanon. Die is gespecialiseerd in het redden van mensen die onder het puin liggen en bestaat onder meer uit reddingshonden en hun begeleiders.

Coronavirus

Rusland maakte woensdag bekend dat het vijf vliegtuigen stuurt met artsen, reddingswerkers en voorraden om een veldhospitaal op te zetten. Er worden volgens de Russische autoriteiten onder meer beschermende pakken gestuurd om slachtoffers te kunnen behandelen die besmet zijn met het coronavirus.

Frankrijk zegt twee legervliegtuigen te sturen met hulpverleners en materieel. Het gaat onder meer om een mobiele kliniek waar gewonden behandeld kunnen worden. Er gaat later ook nog een tiental medische experts naar Libanon om ziekenhuizen in Beiroet te ondersteunen. Die worstelen met de enorme toestroom van gewonden.

Ambassade

Ook België is bereid te helpen. Minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin heeft dat aanbod overgebracht aan de Libanese ambassadeur in Brussel. Goffin maakte eerder al bekend dat ook de ambassade van zijn land in Libanon is beschadigd door de zware explosie. “Twee collega’s en twee familieleden liepen lichte verwondingen op door rondvliegend glas.”

Ook vanuit de Arabische wereld komt de hulpverlening op gang. Golfstaat Qatar belooft veldhospitalen te sturen en de Iraanse president Hassan Rohani zegt dat ook zijn regering bereid is te helpen bij het behandelen van gewonden. Israël, dat een gespannen relatie heeft met Libanon, zegt humanitaire en medische hulp te hebben aangeboden.