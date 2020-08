Brussel leent miljoenen aan drinkwaterbedrijf Vitens

Vitens is het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland. De onderneming regelt het drinkwater in de provincies Friesland, Overijssel, Gelderland, Flevoland en Utrecht, waardoor het momenteel zo’n 5,8 miljoen mensen bedient, bijna één derde van de Nederlandse bevolking.

Vitens wil zich met het bedrag van de EIB aanpassen aan bevolkings- en economische groei, en de effecten van klimaatverandering. Onder andere de waterzuiveringsinstallaties, reservoirs en pompstations, distributienetwerken en watermeters krijgen een upgrade. Het vergroten van de waterreserves is bedoeld als een buffer in het geval van extreme weersomstandigheden en grote vraag.

“Dit soort investeringen toont de meerwaarde die Europese instellingen voor Nederland kunnen hebben”, stelt het hoofd van het EIB-kantoor in Amsterdam, Els Sweeney-Bindels. “Bijna niemand weet wat voor enorme investeringen nodig zijn voor het onderhouden van de hoogkwaliteitsnetwerken zoals we die in Nederland kennen. De EIB is blij dat het financiering kan aanbieden voor die doeleinden en daarmee de langlopende samenwerking met Vitens kan voortzetten.” Vorige maand kreeg ook drinkwaterbedrijf Evides een lening van 190 miljoen euro van de EIB.