Amsterdam bezorgd over besmettingen op feesten en in horeca

De GGD Amsterdam en de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland maken zich zorgen over de toename van het aantal coronabesmettingen. Uit bron- en contactonderzoeken blijkt dat mensen corona vaak oplopen op feesten, bij vrienden of familie thuis en in de horeca. “Oplopende en zorgelijke cijfers voor de regio Amsterdam”, stellen beide in een gezamenlijk persbericht.