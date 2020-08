Europese dienstensector krabbelt verder op

De dienstensector van verschillende Europese landen is in juli weer verder opgekrabbeld na de stevige dip in april en de eerste stabilisering in mei en juni. Dat meldde de Britse marktonderzoeker Markit op basis van definitieve cijfers. De dienstensector omvat onder meer toerisme, detailhandel, horeca en luchtvaart, die sterk gebukt gingen onder de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beteugelen.