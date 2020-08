Rotterdamse fietser vergeet massaal het mondkapje

Een van de straten in Rotterdam waar sinds 06.00 uur deze morgen een mondkapje verplicht is, is de Meent. Ook de fietsers op de Meent moeten een mondkap dragen, maar ze lijken het massaal vergeten. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb, tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, heeft het dinsdag nog benadrukt. “Fietsers, maar ook hardlopers moeten in het centrum van Rotterdam een mondmasker dragen.”