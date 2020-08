Gestegen vraag naar pakketbezorging stuwt winst DHL

Deutsche Post DHL profiteerde in het tweede kwartaal van de sterk gestegen vraag naar pakketbezorging, te midden van de corona-lockdowns in diverse landen. De Duitse logistiek- en postreus wist zijn kwartaalwinst hierdoor met bijna 15 procent op te voeren. Eerder was al bekend dat het bedrijf achter de gele DHL-busjes zijn meer dan 500.000 werknemers wil laten meedelen in de winst en hen een bonus geeft van 300 euro per persoon.