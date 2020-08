Ongeveer 2700 personen in veiligheid bij bosbrand Zuid-Frankrijk

De Franse autoriteiten hebben ongeveer 2700 personen in veiligheid gebracht in verband met een felle bosbrand ten westen van de Zuid-Franse havenstad Marseille. Zeker drie campings moesten geëvacueerd worden. Of er onder de toeristen Nederlanders zijn, is nog niet bekend.

Aanvankelijk werden 1200 toeristen van de verschillende campings verzameld op de stranden van de Blauwe Kust, ten westen van Marseille. Vervolgens werden zij over zee geëvacueerd naar de vissershaven van Carro, voordat ze met de bus naar de gymzalen in Martigues werden vervoerd. Daar brachten de geëvacueerden de nacht door. Woensdagochtend meldde de brandweer dat nog eens 1500 personen zijn geëvacueerd.

De brandweer zei dinsdag zich voor te bereiden op een nacht lange strijd tegen de vlammen. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin arriveerde rond middernacht en loofde het werk van de brandweerlieden “die daar een groot deel van de nacht zullen doorbrengen”. Darmanin betreurde de brand, een “tragedie voor de biodiversiteit van de Bouches-du-Rhône-massieven”, aldus de minister.

De brand die dinsdagmiddag in de bossen in het gebied uitbrak, had rond 22.00 uur al 800 hectare aan begroeiing verwoest. Meer dan 1200 brandweerlieden en blusvliegtuigen en -helikopters zijn ingezet om de brand onder controle te krijgen. Tegen woensdagochtend had de brand in totaal 1000 hectare verwoest, aldus de brandweer. Ook enkele huizen zijn daarbij in vlammen opgegaan.