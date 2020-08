Colombiaanse oud-president Uribe onder huisarrest

Uribe was president van Colombia tussen 2002 en 2010 en zit momenteel in de senaat. Hij geldt als de mentor van de huidige president Ivan Duque. De aanklachten tegen rechtse Uribe vloeien voort uit diens vete met de linkse senator Ivan Cepeda.

Uribe had zijn huisarrest zelf al wereldkundig gemaakt. “De ontbering van mijn vrijheid bezorgt me diepe droefheid voor mijn vrouw, voor mijn familie en voor de Colombianen die nog steeds geloven dat ik iets goeds voor het moederland heb gedaan”, stelde hij op Twitter. De huidige president Duque steunt zijn voorganger. “Ik geloof en zal altijd geloven in zijn onschuld en eer”, verklaarde hij.

Het is voor het eerst in Colombia dat een oud-president op bevel van de rechter wordt vastgezet. “Niemand in Colombia staat boven gerechtigheid of de wet, ongeacht hoe invloedrijk iemand is”, zei Cepeda. Zijn aanhangers vierden dinsdag in Bogotá het huisarrest van Uribe, terwijl de volgelingen van de oud-president aankondigden in hun auto’s te gaan demonstreren.

Uribe kan 12 jaar cel krijgen als hij schuldig wordt bevonden.