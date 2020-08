Moederbedrijf Albert Heijn en bol.com geeft kijkje in de boeken

Supermarktconcern Ahold Delhaize presenteert woensdagochtend zijn resultaten over het tweede kwartaal. Volgens analisten heeft het moederbedrijf van Albert Heijn en bol.com in het tweede kwartaal opnieuw geprofiteerd van hamstergedrag van consumenten als gevolg van de virusuitbraak, net als in het eerste kwartaal. In doorsnee rekenen zij opnieuw op een stevige toename van de omzet, vooral in de Verenigde Staten waar het virus later dan in de rest van de wereld voor grote ontwrichting van de samenleving zorgde.