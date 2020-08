Rechtbank doet uitspraak in zaak doodgereden woningovervaller

De rechtbank in Arnhem oordeelt woensdag of Albert K. straf moet krijgen voor het doodrijden van een woningovervaller. De officier van justitie had twee weken geleden laten weten dat de 37-jarige Arnhemmer vrijuit zou moeten gaan.

De 46-jarige overvaller kwam naar de woning van K. en zijn vrouw in de Arnhemse wijk De Laar-Oost om een dure Rolex te kopen, die op Marktplaats te koop was aangeboden. Een vriend van K. deed open, waarop de overvaller begon te schieten. K. gooide de overvaller het horloge en ook nog geld toe en vluchtte achter zijn vrouw aan de achtertuin in en de schutting over, naar de daarachter gelegen doorgaande Randweg.

Daar stapten ze in het toevallig passerende busje van een maaltijdbezorger die ze kenden. K. ging achter het stuur zitten. Hij reed weg, keerde om en overreed de overvaller. Vervolgens keerde hij weer om en overreed de overvaller nogmaals.

Volgens de officier van justitie handelde K. uit noodweer en was “de tweede onnodige aanrijding” de uitwas daarvan. K. reageerde naar eigen zeggen omdat de overvaller op de bus richtte en schoot. “Dat gaat zo snel, je lichaam handelt voor jou”, zei hij in de rechtbank tijdens de behandeling van de zaak twee weken geleden.