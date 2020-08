Bewoner Wallen: kort geding tegen mondkapjesplicht

Ab Gietelink, bewoner en cultureel ondernemer op de Wallen in Amsterdam, wil met steun van Actiegroep Viruswaarheid een kort geding aanspannen tegen de gemeente Amsterdam vanwege de mondkapjesplicht. Jurist Jeroen Pols van Viruswaarheid zegt de dagvaarding in voorbereiding te hebben en dient deze woensdag in bij de rechtbank. “Viruswaarheid zal woensdag ook beslissen of wij als eisende partij ook mee gaan doen. We proberen zo snel mogelijk een zitting te krijgen”, aldus Pols.