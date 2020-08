Veiligheidsfunctionaris: explosie Beiroet door ammoniumnitraat

Ongeveer 2700 ton ammoniumnitraat heeft de verwoestende explosie in de Libanese hoofdstad Beiroet veroorzaakt. Dat melden Libanese media op basis van een hooggeplaatste veiligheidsfunctionaris. Het spul zou jaren geleden in beslag zijn genomen en in de haven zijn opgeslagen.

De chemische stof zit in kunstmest maar wordt ook gebruikt als grondstof voor springstoffen in de mijnbouw en in zelfgemaakte bommen.

Zo is ammoniumnitraat gebruikt bij de bomaanslag in Oklahoma City in 1995 en door Anders Breivik bij de aanslag in 2011 in Oslo. Ook waren er talrijke ongevallen met de stof, soms met honderden doden.