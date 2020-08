Premier Mark Rutte heeft zijn medeleven betuigd met de slachtoffers en nabestaanden na de "afschuwelijke ramp" in de haven van Beiroet, waar een zware explosie dood en verderf heeft gezaaid.

"We leven mee met het Libanese volk, de slachtoffers en nabestaanden", twittert Rutte. "Met onder hen de vijf gewond geraakte collega’s van onze ambassade. We blijven de ontwikkelingen scherp in de gaten houden."