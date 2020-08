Aandeel jongeren met coronavirus groeit

Jonge mensen die nachtclubs en stranden bezoeken, zorgen wereldwijd voor een stijging van het aantal besmettingen met het coronavirus. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) analyseerde 6 miljoen infecties tussen 24 februari en 12 juli. Daaruit bleek dat het aandeel van besmette mensen in de leeftijd van 15 tot en met 24 jaar is gestegen van 4,5 naar 15 procent.